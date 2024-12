Ilgiorno.it - La seta resta strategica. Nasce una fondazione

Non ci sarebbe Como senza lae anche se adesso la prima industria della città è il turismo il settore tessile continua rimanere un ambito strategico, oltre che un biglietto da visita per la città nel mondo. Anche per questo è nata “della”, ente del terzo settore che riunisceSetificio, Associazione Ex Allievi Setificio APS e Associazione per il Museo della, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la cultura e la formazione nell’ambito del mondo tessile. Un progetto ambizioso e inclusivo, unico nel suo genere, che persegue l’obiettivo di valorizzare e promuovere la cultura del tessile, attraverso la ricerca, la raccolta, lo studio, iluro, l’esposizione del patrimonio strumentale e documentale della storia del tessile e dellanell’area comasca e lombarda, nonché di promuovere la formazione scolastica ed extrascolastica costantemente adeguata all’evoluzione della tecnologia e coordinata alle esigenze dell’industria tessile, in particolare con riferimento all’Isis Paolo Carcano di Como.