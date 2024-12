Ilfattoquotidiano.it - La lettera d’amore di Berrettini al tennis: “Questo è probabilmente il motivo per cui mi piaci così tanto”

La straordinaria vittoria della Coppa Davis come punto da cui ripartire. Matteo, dopo molti infortuni e problematiche di diverso genere, sembra essere finalmente tornato. Per festeggiaremeraviglioso successo, ilta italiano ha voluto dedicare unaal proprio sport con un videomessaggio pubblicato sui canali social dell’Atp Tour.“Caro. Mi sentivo come se tu fossi l’amore della mia vita. Eri impegnativo. E lo sei ancora, impegnativo. Mailper cui mi”. L’ex numero 6 al mondo ha raccontato con una certa emozione dei suoi inizi, delle molte difficoltà che ha vissuto e di quantobellissimo sport lo abbia messo alla prova.La sua prima racchetta, le sfide con il fratello (Jacopo, anche luita), i suoi idoli:racconta le origini della sua più grande passione: “Sei sempre stato una questione di famiglia, qualcosa che scorreva nel nostro sangue.