Formiche.net - La fine di un’era in Siria. I rischi della transizioni secondo Vicenzino

Leggi su Formiche.net

Dopo oltre 50 anni di regime autocratico repressivo, più di 13 anni di sanguinosa guerra civile che ha causato lo sfollamento di oltre 12 milioni di persone e una fulminea offensiva di 12 giorni da parte delle forze di opposizione, il dominiofamiglia Assad sullaè giunto al termine. Alla gioia iniziale si accompagna una profonda incertezza su cosa accadrà dopo ine sulle implicazioni per la regione e oltre.Una domanda fondamentale prevale: lapasserà da una dittatura secolare a un governo rappresentativo stabile, a un’autorità islamista radicale, o a una qualche forma ibrida tra i due?La risposta politicamente e diplomaticamente corretta è esprimere un “cauto ottimismo” che laseguirà il cammino verso un futuro migliore per il suo popolo. Tuttavia, la maggior parte degli indizi suggerisce che ci siano più motivi per essere cauti che ottimisti.