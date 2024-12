Il cuore non smette mai di battere durante il trapianto a Padova | È il primo al mondo – Il video

Leggi su Open.online

Per la prima volta nella storia,il, ilnon ha mai smesso di. L’operazione da record è stata portata a termine con successo anel corso di un intervento guidato dal cardiochirurgo Gino Gerosa. «Mentre in un consuetodi, l’organo viene prelevato e impiantato da fermo, in questo caso ha sempre battuto e quindi tutto ilè stato eseguito abattente, dal momento del prelievo a quello dell’impianto», spiega il medico all’Ansa ripercorrendo l’operazione effettuata due settimane fa su un paziente di 65 anni affetto da cardiopatia post ischemica. Ora l’uomo è in buone condizioni e tornerà a casa prima di Natale, secondo quanto comunicato dall’ospedale.AildiitalianoIl record non è solo fine a se stesso.