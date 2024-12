Linkiesta.it - Il contraddittorio desiderio contemporaneo di essere sé stessi

Leggi su Linkiesta.it

I progressi della chirurgia e della biochimica hanno reso possibile assecondare ildi ragazzi e ragazze che non sentono di appartenere al sesso che l’aspetto esteriore dei genitali aveva loro assegnato alla nascita; si sono aperti problemi etici, educativi, politici. Che cosa deve fare un genitore quando la somministrazione di ormoni potrebbe “sospendere” lo sviluppo sessuale del/della figlio/a dodicenne, in attesa che col procedere dell’età possa prendere una decisione più meditata? E la legge deve contemplare il diritto di un individuo a modificare i propri documenti ufficiali senza nessun intervento chirurgico o ormonale? Bastano la psiche e la volontà per decidere dell’appartenenza a questo o quel sesso d’affezione? Si stanno presentando anche casi interessanti di “transizione etnica”: il calvario di Michael Jackson per apparire bianco, o (controcorrente) la ex leader della comunità afroamericana di Spokane (nello stato di Washington) Rachel Dolezal, che ha dovuto ammettere dinata bianca da genitori di etnia caucasica ma dichiara di “identificarsi come nera”; ha ingannato tutti per anni parlando di un inesistente padre nero, presentandosi con fondotinta e capigliatura crespa si proclama trans- black – se ci sono i transexuals perché non i transracials? Ma la vita è un’altra cosa e (soprattutto) il corpo è maleducato.