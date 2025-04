Tradimento anticipazioni 13 aprile Umit aggredito Ozan vuole sposare Zelis

Tradimento, la soap turca in onda su Canale 5 a partire dalle 14.25. Appuntamento domenicale con Tradimento, domani alle 14.25 su Canale 5. Nel prossimo episodio vedremo Sezai nel tentativo di riappacificare Guzide con il fratello Umit, che però correrà un grave pericolo. Ecco cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Negli episodi passati Tarik era riuscito a ricattare Umit, facendo leva sull'amore per la figlia che non vedeva da anni. Con la promessa di fargliela incontrare, l'avvocato era riuscito a farsi passare da Umit informazioni importantissime su Guzide e la sua famiglia. Quando la giudice ha scoperto di essere stata tradita dal suo stesso fratello, si è arrabbiata e ha troncato i rapporti. Nel frattempo, .

Tradimento Anticipazioni 13 aprile 2025 : Umit ricoverato in ospedale! Ecco perché

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 13 aprile 2025 su Canale 5 rivelano che Sezai e Guzide scoprono che Umit è stato ricoverato in ospedale...

Tradimento Anticipazioni Puntate dal 13 al 19 aprile 2025 : Oltan sposa Zelis - Oylum ha un incidente

Ecco nel dettaglio le Anticipazioni delle Puntate di Tradimento che andranno in onda dal 13 al 19 aprile 2025!

