Colpisce un ciclista sorpassando la coda col Suv poi scende e lo prende a schiaffi La polizia indaga sullo scontro

schiaffi il ciclista. La vicenda si è verificata sulla strada H13 tra Rothenbrunnen e Thusis in direzione di quest’ultima, nel Canton Grigioni, in Svizzera, nei pressi di Tignez, intorno alle 14.30 del 9 aprile. Le ferite e l’appello della poliziaL’uomo in bici, un 46enne si è poi fatto medicare le ferite dal proprio medico di famiglia, sia quelle provocate dall’urto con il veicolo, sia per il colpo ricevuto durante l’aggressione. Leggi su Open.online Il traffico automobilistico era rallentato da alcuni lavori stradali quando un 66enne a bordo di un Suv beige ha deciso di effettuare un rischio sorpasso in un tratto di strada delimitato dalla linea di mezzeria continua. Nel farlo ha colpito con la sua auto un uomo che percorreva lo stesso tratto di strada in bici da corsa, ferendolo, fortunatamente in maniera non grave. In seguito alla tragedia sfiorata i due hanno iniziato una discussione nel corso della quale il conducente dell’auto ha preso ail. La vicenda si è verificata sulla strada H13 tra Rothenbrunnen e Thusis in direzione di quest’ultima, nel Canton Grigioni, in Svizzera, nei pressi di Tignez, intorno alle 14.30 del 9 aprile. Le ferite e l’appello dellaL’uomo in bici, un 46enne si è poi fatto medicare le ferite dal proprio medico di famiglia, sia quelle provocate dall’urto con il veicolo, sia per il colpo ricevuto durante l’aggressione.

Potrebbe interessarti anche:

Incidente in A4 sul tratto maledetto - auto si schianta contro un tir in coda poi colpisce un'altra vettura in fase di sorpasso. Morta una donna - ferita una 48enne

SAN STINO DI LIVENZA - Incidente in A4 sul tratto maledetto, auto si schianta contro un tir in coda poi colpisce un'altra vettura in fase di sorpasso. Morta una donna, ferita una...

Incidente in A4 sul tratto maledetto - auto si schianta contro un tir in coda poi colpisce un'altra vettura in fase di sorpasso. Morta una donna - un'altra gravemente ferita

SAN STINO DI LIVENZA - Incidente in A4 sul tratto maledetto, auto si schianta contro un tir in coda poi colpisce un'altra vettura in fase di sorpasso. Morta una donna, un'altra...

Doppio incidente : auto investe una ciclista - poi colpisce una ragazza a piedi

Un doppio investimento. E’ quanto accaduto venerdì 7, intorno alle 12, in via Otello Putinati. Qui, infatti, un’Alfa Romeo Giulia di colore bianco – condotta da un uomo – ha impattato contro una ...

Colpisce un ciclista sorpassando la coda col Suv, poi scende e lo prende a schiaffi. La polizia indaga sullo scontro. Ne parlano su altre fonti