Eddie Howe ricoverato in ospedale il tecnico del Newcastle 8220è cosciente e parla coi familiari8221

Newcastle ha comunicato che il suo allenatore Eddie Howe è stato ricoverato in ospedale "dopo essersi sentito male per diversi giorni" e che il tecnico "continua a ricevere cure mediche specialistiche". Leggi su Fanpage.it Ilha comunicato che il suo allenatoreè statoin"dopo essersi sentito male per diversi giorni" e che il"continua a ricevere cure mediche specialistiche".

