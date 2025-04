LIVE Inter Cagliari 2 0 finisce il primo tempo a San Siro

LIVE Inter-Cagliari, partita valida per la trentaduesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l'evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i sardi allenati da Davide Nicola. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo Stadio "San Siro" di Milano.LIVE Inter-Cagliari 2-0 – PREMI F5 PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PAGINAL'Inter comanda nel primo tempo grazie ad Arnautovic e Lautaro Martinez. Ma adesso non bisogna ripetere l'errore di Parma.45'+2? finisce IL primo tempo!45? DUE MINUTI DI RECUPERO SEGNALATI!43? IN ACROBAZIA! Dimarco la mette lunga e sul secondo palo arriva Zalewski, che la riscodella in mezzo e acrobazia di Lautaro Martinez. Pallone che va al lato.42? Lautaro Martinez qualche minuto fa ha sentito un dolore alla caviglia e adesso sta provando.

