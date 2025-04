Emma Dante porta in scena Il tango delle capinere

Emma Dante arriva al TeatroDante Carlo Monni di Campi Bisenzio con il suo “Il tango delle capinere”, spettacolo poetico, carnale e struggente che racconta una lunga storia d’amore attraverso la danza dei corpi, la musica popolare e il potere evocativo degli oggetti quotidiani: appuntamento mercoledì 16 aprile ore 21 con lo spettacolo scritto e diretto dalla regista siciliana e interpretato da Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco, una coproduzione Teatro Biondo Palermo, ERT – Emilia Romagna Teatro Nazionale, Teatro di Roma, Camezzeria, Théâtre des 13 vents – Centre dramatique national Montpellier, MA scène nationale – Pays de Montbéliard, in collaborazione con Sud Costa Occidentale. Inoltre, giovedì 17 aprile ore 18.30 all’interno della rassegna Ca.Ra. – Libri di Stagione, Valerio Aiolli presenta il romanzo Portofino blues (Voland, 2025), ispirato alla misteriosa scomparsa della contessa Francesca Vacca Agusta. Lanazione.it - Emma Dante porta in scena “Il tango delle capinere” Leggi su Lanazione.it Firenze, 12 aprile 2025 –arriva al TeatroCarlo Monni di Campi Bisenzio con il suo “Il”, spettacolo poetico, carnale e struggente che racconta una lunga storia d’amore attraverso la danza dei corpi, la musica popolare e il potere evocativo degli oggetti quotidiani: appuntamento mercoledì 16 aprile ore 21 con lo spettacolo scritto e diretto dalla regista siciliana e interpretato da Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco, una coproduzione Teatro Biondo Palermo, ERT – Emilia Romagna Teatro Nazionale, Teatro di Roma, Camezzeria, Théâtre des 13 vents – Centre dramatique national Montpellier, MA scène nationale – Pays de Montbéliard, in collaborazione con Sud Costa Occidentale. Inoltre, giovedì 17 aprile ore 18.30 all’interno della rassegna Ca.Ra. – Libri di Stagione, Valerio Aiolli presenta il romanzo Portofino blues (Voland, 2025), ispirato alla misteriosa scomparsa della contessa Francesca Vacca Agusta.

