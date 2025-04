Perché l’Albania sta diventando la nuova Lombardia per gli italiani

Lombardia? No, Albania. Sembra una provocazione, invece è la fotografia di una migrazione lenta e progressiva che parte dall’operosa Brianza come dal misterioso distretto tessile di Prato, invogliando centinaia di imprenditori italiani a spostare produzione, know-how e in alcuni casi intere aziende oltre l’Adriatico. A spingere l’esodo è una combinazione di fattori che rendono l’ex Paese comunista un’oasi per gli affari: tassazione agevolata, costo del lavoro quasi dimezzato, burocrazia semplificata e una lingua – il nostro italiano – parlata fluentemente da buona parte della popolazione. A fare un ritratto di quanto sta accadendo con precisione sono i dati ufficiali, che si ottengono analizzando quelli di entrambi i governi, e che mostrano come nel 2024 l’Italia si sia confermata il primo partner commerciale della Shqipëri, Terra delle aquile. Panorama.it - Perché l’Albania sta diventando la «nuova Lombardia» per gli italiani Leggi su Panorama.it ? No, Albania. Sembra una provocazione, invece è la fotografia di una migrazione lenta e progressiva che parte dall’operosa Brianza come dal misterioso distretto tessile di Prato, invogliando centinaia di imprenditoria spostare produzione, know-how e in alcuni casi intere aziende oltre l’Adriatico. A spingere l’esodo è una combinazione di fattori che rendono l’ex Paese comunista un’oasi per gli affari: tassazione agevolata, costo del lavoro quasi dimezzato, burocrazia semplificata e una lingua – il nostro italiano – parlata fluentemente da buona parte della popolazione. A fare un ritratto di quanto sta accadendo con precisione sono i dati ufficiali, che si ottengono analizzando quelli di entrambi i governi, e che mostrano come nel 2024 l’Italia si sia confermata il primo partner commerciale della Shqipëri, Terra delle aquile.

Potrebbe interessarti anche:

Meloni alla riunione dei "falchi" - rumors : "rapidi sviluppi" su migranti e Albania - cosa sta succedendo

Giorgia Meloni non vuole perdere tempo. E così a margine del Consiglio Ue potrebbe essere arrivata la svolta sul nodo immigrazione. Infatti il presidente del Consiglio, insieme ai primi ministri ...

Lookman Juve e non solo : c’è una nuova freccia che insidia il nigeriano dell’Atalanta! A chi sta pensando la società

di Redazione JuventusNews24Lookman Juve e non solo: c’è una nuova freccia che insidia il nigeriano dell’Atalanta! A chi sta pensando la società bianconera in vista dell’estate Non c’è soltanto ...

Nuova pandemia in arrivo? L’allerta degli esperti : cosa sta succedendo e cosa si sa

Sull’ultimo numero della rivista Science, è pubblicata una lettera nella quale gli esperti esortano governi, il mondo dell’industria e la comunità scientifica a prepararsi a una possibile ...

Perché l’Albania sta diventando la «nuova Lombardia» per gli italiani. Albania, la questione migratoria e la nascita dell’attivismo. Dirottare il Futuro | Oltre la gravità: la legge che porta il diritto nello spazio. Perché Considerare il Turismo Medico in Albania nel 2025?. L’Albania blocca TikTok. Ed è un blocco diverso da tutti gli altri. L’Albania blocca TikTok per un anno e non sarà l’unico Paese a farlo. Ne parlano su altre fonti

Secondo quanto riportato da panorama.it: Perché l’Albania sta diventando la «nuova Lombardia» per gli italiani - Costi bassi, modernità prima impensabile, prossimità geografica ma anche di caratteri. Tra il nostro Paese e la Terra delle aquile i rapporti sono sempre più stretti. Tanto che per alcuni è la «nuova ...