Stefano Conti assolto dopo 423 giorni in carcere a Panama ma non può tornare a casa Vogliono rifare il processo rischio 30 anni

giorni nel carcere di massima sicurezza a Panama per poi essere messo agli arresti domiciliari, infine è stato assolto e giudicato innocente al processo in primo. Leggo.it - Stefano Conti assolto dopo 423 giorni in carcere a Panama, ma non può tornare a casa: «Vogliono rifare il processo, rischio 30 anni» Leggi su Leggo.it Ha passato oltre quattrocentoneldi massima sicurezza aper poi essere messo agli arresti domiciliari, infine è statoe giudicato innocente alin primo.

Il trader brianzolo era stato arrestato nell’agosto del 2022 con l’accusa di tratta di esseri umani a scopo sessuale

Varedo (Monza Brianza) - “Sono stati i 20 minuti più lunghi della mia vita. La giudice ha cominciato a leggere la sentenza ma non capivo niente. Non arrivava al punto. Finché ho sentito e capito ...

Assolto perché “il fatto non sussiste”. È questa la sentenza del tribunale di Panama nei confronti di Stefano Giampaolo Conti, il trader brianzolo di 40 anni detenuto per 423 giorni nel carcere di ...

