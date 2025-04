Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS 2025 chi può presentare domanda come e quando Titoli conseguiti all’estero SLIDE Ministero

Elenchi aggiuntivi GPS 2025: domande al via dalle 9.00 del 14 aprile, aperte fino alle 23:59 del 29 aprile. L'inserimento vale altresì nelle corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia.L'articolo Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS 2025: chi può presentare domanda, come e quando. Titoli conseguiti all’estero. SLIDE Ministero . Leggi su Orizzontescuola.it GPS: domande al via dalle 9.00 del 14 aprile, aperte fino alle 23:59 del 29 aprile. L'inserimento vale altresì nelle corrispondenti graduatorie di istituto di II.L'articoloGPS: chi può

GPS docenti - Elenchi aggiuntivi prima fascia 2025/26 : abilitazione - titoli valutabili e provincia da scegliere. RISPOSTE AI QUESITI

L'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS è consentito ai docenti in possesso di abilitazione e/o specializzazione. Tempistica conseguimento titolo d'accesso, provincia di ...

Supplenze e ruoli docenti sostegno 2025/26 : elenchi aggiuntivi prima fascia GPS - domanda dal 14 aprile. RISPOSTE AI QUESITI

Elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS: sarà possibile presentare domanda dal 14 al 29 aprile 2025. Requisito di accesso: specializzazione sostegno e/o abilitazione posto comune, anche conseguite ...

Inserimento negli elenchi aggiuntivi della prima fascia GPS 2025/26 - consulenza personalizzata. Posti limitati - prenota

Hai recentemente conseguito l’abilitazione all’insegnamento o la specializzazione sul sostegno? L’anno scolastico 2025/26 rappresenta un’occasione per inserirti negli elenchi aggiuntivi alla prima ...

