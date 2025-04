Gol Lautaro il capitano realizza il raddopio nerazzurro in Inter Cagliari assist geniale di Arnautovic – VIDEO

Inter Cagliari si è messa in discesa per i nerazzurri, dopo il primo gol di Arnautovic che ha sbloccato il match, è arrivato il raddoppio nerazzurro firmato questa volta dal capitano Lautaro Martinez. L'argentino ha ritrovato lo stato di grazia, al 26? del primo tempo sigla la rete su assist geniale di Arnautovic.

Il secondo gol è arrivato grazie al contributo di colui che aveva realizzato il vantaggio nerazzurro, stiamo parlando di Arnautovic che mette il Toro davanti a Caprile, superato da un dolcissimo cucchiaio di Lautaro. I ragazzi di Inzaghi hanno cambiato marcia dopo la prestazione opaca sempre in campionato messa in campo contro il Parma.

