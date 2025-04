Si attiva l’impianto antincendio evacuato il centro commerciale

centro commerciale Aurelia Antica a Grosseto. La struttura è stata evacuata nel pomeriggio a causa dell’attivazione dell’impianto antincendio ad aerosol: inizialmente si temeva che ci fosse un vero e proprio incendio, in realtà i vigili del fuoco hanno poi spiegato che il problema è stato l’attivazione accidentale dell’impianto aerosol a protezione delle cabine Enel, nelle cui vicinanze si stavano effettuando delle operazioni di manutenzione. L’evacuazione del centro commerciale è stata disposta dunque solo ed esclusivamente a scopo precauzionale. Poi la riapertura. Domenica 13 aprile la struttura sarà regolarmente aperta. Lanazione.it - Si attiva l’impianto antincendio, evacuato il centro commerciale Leggi su Lanazione.it Grosseto, 12 aprile 2025 – Giornata movimentata alAurelia Antica a Grosseto. La struttura è stata evacuata nel pomeriggio a causa dell’zione delad aerosol: inizialmente si temeva che ci fosse un vero e proprio incendio, in realtà i vigili del fuoco hanno poi spiegato che il problema è stato l’zione accidentale delaerosol a protezione delle cabine Enel, nelle cui vicinanze si stavano effettuando delle operazioni di manutenzione. L’evacuazione delè stata disposta dunque solo ed esclusivamente a scopo precauzionale. Poi la riapertura. Domenica 13 aprile la struttura sarà regolarmente aperta.

