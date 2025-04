Padel Fip Silver Roma Pappacena Sussarello in semifinale

Roma, 12 apr. (askanews) – Si riaccende la rivalità tra Italia e Francia nel Padel femminile. Domenica al Villa Pamphili Padel Club di Roma, nella giornata conclusiva del Fip Silver Mediolanum Padel Cup, occhi puntati sulla semifinale tra la coppia azzurra Chiara Pappacena-Giulia Sussarello e quella francese formata da Jessica Ginier-Barbier e Lucile Pothier. Un confronto che ha il sapore della rivincita. Era il 26 luglio 2024 quando, agli Europei di Cagliari, l’Italia femminile conquistava la finale battendo proprio le francesi. Protagonista di quel successo fu la Romana Chiara Pappacena, in quel caso in coppia con Giorgia Marchetti, vincente contro Ginier-Barbier e Touly. Ora la Romana, affiancata da Sussarello, si prepara a un nuovo capitolo della sfida e ci arriva in un gran momento, dopo aver travolto nei quarti (6-0 6-1) Chiara Catini e Valentina Scaringi. Leggi su Ildenaro.it , 12 apr. (askanews) – Si riaccende la rivalità tra Italia e Francia nelfemminile. Domenica al Villa PamphiliClub di, nella giornata conclusiva del FipMediolanumCup, occhi puntati sullatra la coppia azzurra Chiara-Giuliae quella francese formata da Jessica Ginier-Barbier e Lucile Pothier. Un confronto che ha il sapore della rivincita. Era il 26 luglio 2024 quando, agli Europei di Cagliari, l’Italia femminile conquistava la finale battendo proprio le francesi. Protagonista di quel successo fu lana Chiara, in quel caso in coppia con Giorgia Marchetti, vincente contro Ginier-Barbier e Touly. Ora lana, affiancata da, si prepara a un nuovo capitolo della sfida e ci arriva in un gran momento, dopo aver travolto nei quarti (6-0 6-1) Chiara Catini e Valentina Scaringi.

Potrebbe interessarti anche:

Padel - Fip Silver Roma : il derby azzurro a Iacovino e Di Giovanni

Roma, 10 apr. (askanews) – Doveva essere grande derby e grande derby è stato. Il day 1 del Fip Silver Mediolanum Padel Cup di Roma ha regalato un pomeriggio di grande spettacolo al pubblico ...

Padel - Fip Silver di Roma : Pappacena-Sussarello star tra le donne

Roma, 9 apr. (askanews) – Il main draw del Fip Silver Mediolanum Padel Cup si apre domani, giovedì, al Villa Pamphili Padel Club di Roma, dove 32 coppie nel tabellone maschile e 19 nel femminile ...

Il grande padel internazionale a Roma : dal 7 aprile il Fip Silver

Roma, 3 apr. (askanews) – Il grande padel internazionale torna a Roma con il primo torneo del Cupra Fip Tour, il circuito professionistico della Fip (International Padel Federation), che si snoda ...

Padel, Fip Silver Roma: Pappacena-Sussarello in semifinale. Padel, Fip Silver Roma: Pappacena e Sussarello volano ai quarti. Padel, al via il FIP Silver di Roma. Padel, che show al FIP Silver di Roma. Programma odierno del circuito FIP, con tanti francesi presenti a Roma, Bristol, Espoo e Metepec. Roma terza al mondo per numero di campi: solo Madrid e Barcellona ne hanno di più. Ne parlano su altre fonti

Come indicato da askanews.it: Padel, Fip Silver Roma: Pappacena-Sussarello in semifinale - Roma, 12 apr. (askanews) – Si riaccende la rivalità tra Italia e Francia nel padel femminile. Domenica al Villa Pamphili Padel Club di Roma, nella giornata conclusiva del Fip Silver Mediolanum Padel C ...

Il quotidiano askanews.it ha riportato che: Padel, Fip Silver Roma: Pappacena e Sussarello volano ai quarti - Roma, 11 apr. (askanews) – Tutta la classe dei top 30 mondiali in campo al Villa Pamphili Padel Club. Javier Barahona (numero 28 mondiale) e Javi Garcia (33) conquistano il pubblico al Fip Silver Medi ...

In base alle informazioni di msn.com: Padel, FIP Silver a Roma: tanti top 30 e derby in chiave azzurra al Villa Pamphili - Il main draw del FIP Silver Mediolanum Padel Cup si apre giovedì 10 aprile al Villa Pamphili Padel Club di Roma, dove 32 coppie nel tabellone maschile e 19 nel femminile andranno a caccia ...