Severino - Un tragico incidente è avvenuto a San Severino lungo la strada Settempedana in direzione Taccoli: il dramma si è consumato verso le 13.30 ed è costato la. Corriereadriatico.it - San Severino, perde il controllo della bici e viene travolto da un mezzo agricolo: Pietro Fabiani muore a 33 anni Leggi su Corriereadriatico.it SAN- Un tragico incidente è avvenuto a Sanlungo la strada Settempedana in direzione Taccoli: il dramma si è consumato verso le 13.30 ed è costato la.

