Lunedì in città i funerali di Laura Papadia la palermitana uccisa dal marito a Spoleto

Lunedì (14 aprile) a Palermo i funerali di Laura Papadia, la palermitana di 36 anni uccisa a Spoleto lo scorso 26 marzo dal marito Gianluca Nicola Romita. La cerimonia si terrà alle 10 e in concomitanza con il rito funebre l'amministrazione comunale di Spoleto ha disposto il lutto cittadino.

Femminicidio di Laura Papadia - lunedì Spoleto si ferma per i funerali della donna uccisa del marito

Spoleto si ferma per lutto cittadino e ricordare Laura Papadia, uccisa in città dal marito Gianluca Nicola Romita il 26 marzo. I funerali si terranno lunedì 14 aprile alle ore 10 a Palermo, in ...

Palermitana uccisa dal marito : la salma di Laura Papadia riconsegnata ai familiari per essere sepolta nella sua città

La salma di Laura Papadia, uccisa dal marito il 26 marzo scorso, è stata riconsegnata ai familiari per essere sepolta a Palermo. Nicola Gianluca Romita, in carcere con l'accusa di omicidio ...

