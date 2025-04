Quattro atenei di Roma aprono le proprie biblioteche a tutti gli studenti universitari

Roma potrà accedere a un'unica, ampia rete bibliotecaria universitaria. Gli atenei Sapienza, Roma Tre, Tor Vergata e l'Università degli studi Foro Italico aprono reciprocamente i propri spazi e servizi agli studenti iscritti a uno qualsiasi dei Quattro.

Quattro atenei di Roma aprono le proprie biblioteche a tutti gli studenti universitari. Una sola rete, quattro atenei, nasce 'Biblioteche insieme'. Sapienza: l’Università più grande d’Europa che scala i ranking. Nuova rete bibliotecaria per gli studenti universitari di Roma: accesso e opportunità senza precedenti. Roma Tre: un’università all’avanguardia tra ricerca, cultura e innovazione. Dipartimenti Università Roma Tre eccellenza 2023-2027 per Mur. Ne parlano su altre fonti

