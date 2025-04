Lorenzo Musetti Ho combattuto come una iena ogni volta che succede qualcosa vado alla grande

Lorenzo Musetti ha sconfitto l’australiano Alex de Minaur nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo e si è qualificato all’atto conclusivo che andrà in scena domenica 13 aprile (ore 12.00). Il tennista italiano si è imposto in rimonta con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-6(4) e avrà così la possibilità di affrontare lo spagnolo Carlos Alcaraz nell’atto conclusivo sulla terra rossa del Principato. Nel frattempo il toscano è diventato numero 11 del mondo e in caso di vittoria entrerebbe nella top-10 del ranking per la prima volta in carriera.Lorenzo Musetti ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Sky: “La fatica e la sofferenza c’è stata. Solo con Matteo (Berrettini, n.d.r.) sono riuscito a trovare subito un po’ il ritmo partita. Troppe giocate di fretta, mi sembrava di rivivere la partita di ieri. Oasport.it - Lorenzo Musetti: “Ho combattuto come una iena, ogni volta che succede qualcosa vado alla grande” Leggi su Oasport.it ha sconfitto l’australiano Alex de Minaur nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo e si è qualificato all’atto conclusivo che andrà in scena domenica 13 aprile (ore 12.00). Il tennista italiano si è imposto in rimonta con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-6(4) e avrà così la possibilità di affrontare lo spagnolo Carlos Alcaraz nell’atto conclusivo sulla terra rossa del Principato. Nel frattempo il toscano è diventato numero 11 del mondo e in caso di vittoria entrerebbe nella top-10 del ranking per la primain carriera.ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Sky: “La fatica e la sofferenza c’è stata. Solo con Matteo (Berrettini, n.d.r.) sono riuscito a trovare subito un po’ il ritmo partita. Troppe giocate di fretta, mi sembrava di rivivere la partita di ieri.

Potrebbe interessarti anche:

Lorenzo Musetti : “Vittoria importante contro Auger-Aliassime - ho lottato dopo tante sconfitte al 3° turno”

Lorenzo Musetti è riuscito a sfatare quello che era una sorta di tabù. Negli ultimi match affrontati dal carrarino lo stop al terzo turno si era fatto ricorrente e allora nel Masters1000 di Miami ...

Lorenzo Musetti si ritira anche da Acapulco : “Ho bisogno di più tempo”. Che cosa gli sta succedendo?

“Ciao a tutti, volevo aggiornarvi che purtroppo mi devo ritirare da Acapulco. Speravo di tornare e poter giocare, ma ho bisogno di più tempo“. Lo scrive su Instagram Lorenzo Musetti che, dunque, non ...

Lorenzo Musetti dopo lo spavento : “Non ho espresso il mio miglior tennis - ho fatto troppa fatica col dritto”

Esordio davvero complicato, ma vittorioso, per Lorenzo Musetti nel torneo Masters 1000 di Monte Carlo. Sulla terra rossa del Principato, infatti, il tennista toscano ha faticato ben più del previsto ...

Musetti, prima volta al 3° turno: “Felice del mio atteggiamento mentale”. Musetti: “Ho provato vergogna. Djokovic? Se gioco in un certo modo…”. Wimbledon, Musetti: “Giocare male mi faceva provare vergogna. Poi ho capito che conta solo vincere”. Stoccarda, Berrettini e Musetti avanti. Cobolli eliminato: rivivi la diretta. Musetti è un altro Sinner? Ecco chi è il talento azzurro a Wimbledon. Olimpiadi, 7° giorno: Argento nel canottaggio. Errani-Paolini nel doppio: storica finale - Calcio, Francia-Argentina 1-0, transalpini in semifinale. I Bleus sfideranno l'Egitto. Ne parlano su altre fonti

In base a quanto diffuso da oasport.it: Lorenzo Musetti: “Ho combattuto come una iena, ogni volta che succede qualcosa vado alla grande” - Lorenzo Musetti ha sconfitto l'australiano Alex de Minaur nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo e si è qualificato all'atto conclusivo che andrà ...

Stando a quanto scrive ilfattoquotidiano.it: Lorenzo Musetti, a Montecarlo il torneo della maturità tennistica. Ma con Alcaraz servirà un’impresa - Ancora una volta in rimonta, mettendo davanti tutta quella parte guerriera di cui aveva parlato dopo la sfida vinta contro Stefanos Tsitsipas. Lorenzo Musetti continua a meravigliare il Principato di ...

Come indicato da msn.com: Lorenzo Musetti ora è n.11 del ranking Atp. Ecco dove salirebbe in caso di vittoria in finale contro Alcaraz - Per la quarta volta in questa settimana, Lorenzo Musetti vince un match in rimonta a Montecarlo. Il tennista azzurri ha sconfitto Alex de Minaur con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-6. Per lui è ...