Musetti in finale a Monte Carlo rimonta di nuovo e batte De Minaur dopo una battaglia di quasi tre ore

finale al Monte Carlo Masters. Si tratta di Lorenzo Musetti che esce vittorioso da una battaglia estenuante contro l'australiano De Minaur durata due ore e 40?. 1-6, 6-4, 7-6 (6-4) il punteggio finale che dimostra come Musetti ha faticato fin dai primi minuti del match. Un primo set praticamente dominato da De Minaur. L'italiano riprende coscienza nel secondo. Nel mezzo anche una breve pausa per qualche goccia di pioggia caduta sulla terra battuta.Il terzo set è l'atto finale di una battaglia. Match sempre in bilico. Museti nel frattempo è cresciuti in regolarità, sbaglia decisamente meno (anche di dritto). Un game all"uno, break e contro break. Sul 5-3 Musetti ha la possibilità di fare il suo match ma la fatica e una partita giocata oltre le sue possibilità portano De Minaur sul 6-5.

