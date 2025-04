Corteo pro Pal a Milano scontri

scontri tra manifestanti e forze dell'ordine al Corteo pro Pal a Milano. Quando i manifestanti sono arrivati all'altezza di piazzale Lagosta, la polizia avrebbe bloccato una ragazza, e da qui sono nati dei tafferugli, a cui si è unito un gruppo di antagonisti, con lanci di bottiglie nei confronti della polizia.

Pro Pal scatenati - scontri al corteo di Milano : bottiglie contro la polizia

Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine al corteo pro Pal a Milano. Quando i manifestanti sono arrivati all'altezza di piazzale Lagosta, la polizia avrebbe bloccato una ragazza, e da qui sono ...

Pro Pal in corteo a Milano : "Scendiamo in piazza a due giorni dalla giornata della memoria"

Si è tenuto oggi, come ogni sabato da oltre un anno, il corteo pro Pal per chiedere la fine definitiva della guerra a Gaza. Si tratta della 68esima manifestazione dall'inizio del conflitto. Prima ...

Corteo Pro Pal a Milano - scritta choc ‘Spara a Giorgia’ su filiale banca

(Adnkronos) – La filiale di Banco Bpm di piazzale Lagosta a Milano è stata imbrattata oggi, sabato 12 aprile, con la scritta 'Spara a Giorgia' al passaggio del corteo nazionale pro Palestina.

Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine al passaggio del corteo pro Palestina da piazzale Baiamonti. Le tensioni erano iniziate alla fine di via Farini, per - a quanto lamentano i manifestanti -

Lo segnala ansa.it: Corteo pro Pal a Milano,scritta 'spara a Giorgia' su vetrina - "Spara a Giorgia" è la scritta comparsa sulla vetrina di una filiale di banco Bpm in piazzale Lagosta al passaggio del corteo pro Palestina in corso a Milano al quale partecipano oltre 10mila attivist ...

Secondo quanto riportato da milano.repubblica.it: Corteo pro Pal a Milano, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine - Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine al passaggio del corto pro Palestina da piazzale Baiamonti. Le tensioni erano iniziate alla fine di via Farini, per - a quanto lamentano i manifestanti - l ...