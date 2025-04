Operava i pazienti saltando le liste dattesa Torrette chiede i danni al medico indagato e valuta la sospensione

Torrette passa all?attacco. L?Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche è pronta a chiedere un risarcimento al professor Maurizio Iacoangeli, primario della. Corriereadriatico.it - Operava i pazienti saltando le liste d?attesa: Torrette chiede i danni al medico indagato e valuta la sospensione Leggi su Corriereadriatico.it ANCONA -passa all?attacco. L?Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche è pronta are un risarcimento al professor Maurizio Iacoangeli, primario della.

ANCONA. Una indagine per truffa aggravata ha coinvolto un medico-chirurgo dell'ospedale regionale di Torrette

Primario indagato per truffa : "Operava pazienti privati all’ospedale di Torrette"

Avrebbe visitato pazienti privatamente, fuori dall’ospedale, senza versare alla struttura i relativi compensi, procurandosi così un ingiusto profitto. Non solo: quando il caso lo richiedeva, avrebbe ...

