Strage sul bus il manager senigalliese Castellucci si è costituito deve scontare sei anni di carcere

costituito l'ex ad di Aspi, Giovanni Castellucci, condannato in via definitiva a 6 anni per la Strage del 28 luglio del 2013 quando un bus precipitò dal viadotto. Corriereadriatico.it - Strage sul bus, il manager senigalliese Castellucci si è costituito: deve scontare sei anni di carcere Leggi su Corriereadriatico.it SENIGALLIA - Si èl'ex ad di Aspi, Giov, condannato in via definitiva a 6per ladel 28 luglio del 2013 quando un bus precipitò dal viadotto.

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ definitiva la condanna a 6 anni per l’ex ad di Aspi, Giovanni Castellucci in relazione al procedimento legato alla strage del 28 luglio del 2013 quando un bus ...

(Adnkronos) – Si è costituito oggi, sabato 12 aprile, in carcere l'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci. Ieri per Castellucci è arrivata la sentenza dei giudici della Cassazione che, dopo circa ...

È definitiva la condanna a 6 anni per l'ex ad di Aspi, Giovanni Castellucci in relazione al procedimento legato alla strage del 28 luglio del 2013 quando un bus precipitò dal...

