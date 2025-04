Incidente a Macherio 5 persone finiscono in ospedale in codice giallo

Macherio per un Incidente stradale che ha visto coinvolti cinque giovani. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 16 di oggi, sabato 12 aprile, in viale Regina Margherita.Sono cinque le persone rimaste coinvolte: tutti giovani tra i 23 e i 29 anni.

