Latiano rintracciato sui binari ferroviari un bambino che si era allontanato da casa Carabinieri

Carabinieri:Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Latiano sono intervenuti in seguito ad una chiamata di un uomo al numero di Pronto Intervento 112, che segnalava la presenza di un bambino che camminava da solo lungo i binari della ferrovia tra Latiano e Oria.I militari intervenuti immediatamente hanno percorso a piedi il tratto indicato dall'uomo e hanno trovato dopo circa 600 metri dalla zona segnalata il bambino che vagava in evidente stato di agitazione.Assicuratisi con i sanitari delle sue condizioni di salute, i militari hanno affidato il bambino alla madre che è stata denunciata in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria per abbandono di minore.La vicenda, conclusasi nel migliore dei modi grazie al pronto intervento dei Carabinieri, deve comunque stimolare qualche riflessione sulle conseguenze che la superficialità nella vigilanza sui minori può provocare.

