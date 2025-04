Inaugurata l’Area giochi inclusiva nel Parco della Liberazione a Tegoleto

Tegoleto per la nuova area giochi inclusiva posta nel Parco pubblico della Liberazione in via Molinara. Si tratta di uno spazio verde urbano riqualificato e valorizzato, dotato di un’area giochi completamente inclusiva. Presenti all’inaugurazione con le. Arezzonotizie.it - Inaugurata l’Area giochi inclusiva nel Parco della Liberazione a Tegoleto Leggi su Arezzonotizie.it Taglio del nastro sabato 12 aprile aper la nuova areaposta nelpubblicoin via Molinara. Si tratta di uno spazio verde urbano riqualificato e valorizzato, dotato di un’areacompletamente. Presenti all’inaugurazione con le.

Potrebbe interessarti anche:

Ravello - inaugurata l’area giochi Franco Lucibello : apposta targa commemorativa

E’ stata inaugurata questa mattina a Ravello, in piazzetta Andrea Mansi, la nuova area giochi, oggetto di recente di lavori di riqualificazione. Uno spazio aperto ai cittadini, e in particolare ...

Area giochi inclusiva e accessibile

A Fizzonasco, in via Mameli, c’è un nuovo spazio fruibile dai bambini con ogni tipo di abilità fisica, cognitiva o sensoriale. Il risultato è stato raggiunto grazie al Comune di Pieve che ha vinto ...

Inaugurata una nuova area giochi al San Paolo : "Tassello di un grande mosaico di interventi"

Una nuova area ludica è stata inaugurata questa mattina in via Cosenza, nel quartiere San Paolo di Bari. Presenti per l'occasione l'assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi, la ...

Inaugurata l’Area giochi inclusiva nel Parco della Liberazione a Tegoleto. Inaugurato il nuovo parco giochi inclusivo in via Montegrappa a Chivasso. Piazza Italia: inaugurata area giochi inclusiva. Inaugurata la nuova area giochi di via Cosenza nel quartiere San Paolo. Le foto. Ogliara, inaugurato il centro socio-sportivo e il parco giochi inclusivo. Inaugurata la nuova area giochi inclusiva di Varese nel parco di Villa Recalcati. Ne parlano su altre fonti

Come indicato da gonews.it: Nuova area giochi anche a Santa Maria in via Pio La Torre - Nuovi giardini anche a Santa Maria, in via Pio La Torre con nuove attrezzature, area fitness e pic-nic. Questa mattina, sabato 12 aprile 2025, è stata ...

L’agenzia giornalelavoce.it ha pubblicato che: Parco Sant'Anna: inaugurata la nuova area giochi. Sicurezza e inclusività al primo posto - Il Comune ha rinnovato l'area giochi di fronte alla scuola elementare. Presenti le istituzioni e i bambini alla cerimonia ...

In base alle informazioni di arezzonotizie.it: Inaugurato il Parco giochi inclusivo di via Rodolfo Morandi - Taglio del nastro venerdì 21 marzo ad Albergo per la nuova area giochi inclusiva, all’interno del Parco pubblico posto in via Rodolfo Morandi. Uno spazio verde urbano riqualificato, valorizzato ...