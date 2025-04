Trantino e Pogliese si congratulano per elezione di Falzone a presidente Coni Sicilia

Trantino e l’amministrazione comunale di Catania si congratulano con la dirigenza del Coni regionale della Sicilia per la scelta Enzo Falzone a capo dello sport nell’isola. “Riteniamo quella di Enzo Falzone una scelta felice per lo sport Siciliano -ha commentato il sindaco. Cataniatoday.it - Trantino e Pogliese si congratulano per l'elezione di Falzone a presidente Coni Sicilia Leggi su Cataniatoday.it Il sindaco Enricoe l’amministrazione comunale di Catania sicon la dirigenza delregionale dellaper la scelta Enzoa capo dello sport nell’isola. “Riteniamo quella di Enzouna scelta felice per lo sportno -ha commentato il sindaco.

Ne dà notizia cataniatoday.it: Trantino e Pogliese si congratulano per l'elezione di Falzone a presidente Coni Sicilia - "Falzone ha già dimostrato le sue indiscusse capacità, da ultimo nell’organizzare il Trofeo Coni a Catania alla presenza del Capo dello Stato e nella collaborazione costante con il Comune di Catania", ...