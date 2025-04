Tennis Musetti firma un’altra rimonta è finale a Montecarlo

Tennis a Montecarlo si tinge d’azzurro grazie al carrarino Lorenzo Musetti, che firma un’altra rimonta da favola dopo quella che ha steso il greco Stefanos Tsitsipas il girono precedente, e conquista la prima finale Masters 1000 della carriera. Il Tennista toscano, che domani sfiderà Carlos Alcaraz alle 12, ha superato Alex De Minaur in tre set (1-6 6-4 7-6) al termine di una battaglia intensa, caratterizzata anche dal meteo capriccioso e dalla pioggia. Con questa vittoria, Musetti sale virtualmente all’11esimo posto del ranking ATP, a un passo dalla top 10: un eventuale trionfo lo proietterebbe direttamente al numero 7 del mondo.La partita parte con il piede sbagliato. L’australiano impone il ritmo, corre ovunque e domina il primo set, chiuso 6-1 in appena 36 minuti. Sul Centrale, reso viscido da una pioggia sottile, Musetti fatica a trovare il ritmo. Leggi su Corrieretoscano.it Ilsi tinge d’azzurro grazie al carrarino Lorenzo, cheda favola dopo quella che ha steso il greco Stefanos Tsitsipas il girono precedente, e conquista la primaMasters 1000 della carriera. Ilta toscano, che domani sfiderà Carlos Alcaraz alle 12, ha superato Alex De Minaur in tre set (1-6 6-4 7-6) al termine di una battaglia intensa, caratterizzata anche dal meteo capriccioso e dalla pioggia. Con questa vittoria,sale virtualmente all’11esimo posto del ranking ATP, a un passo dalla top 10: un eventuale trionfo lo proietterebbe direttamente al numero 7 del mondo.La partita parte con il piede sbagliato. L’australiano impone il ritmo, corre ovunque e domina il primo set, chiuso 6-1 in appena 36 minuti. Sul Centrale, reso viscido da una pioggia sottile,fatica a trovare il ritmo.

Potrebbe interessarti anche:

Shelton spiega perché ha battuto Musetti : “Non volevo fosse il mio papà”. Cosa vuol dire nel tennis

Ben Shelton ha eliminato Lorenzo Musetti nel terzo turno degli Australian Open. Il tennista americano non aveva mai vinto con l'italiano e dopo la partita ha spiegato perché questo successo gli ha ...

Tennis - altra vittoria azzurra : Darderi trionfa al torneo di Marrakech

Luciano Darderi conquista il suo secondo titolo ATP nel torneo di Marrakech, mettendo a segno una straordinaria vittoria in finale contro l’olandese Tallon Griekspoor, numero uno del seeding. ...

Tennis - dove giocano gli italiani nei tornei ATP e WTA della settimana : tornano Musetti e Paolini - Sinner si allena

La stagione del tennis non si ferma mai e questa settimana sono previsti ben tre tornei ATP 250 ed un WTA 1000, con tanti giocatori italiani protagonisti che proveranno ad arrivare fino in fondo. Il ...

Tennis, Musetti firma un’altra rimonta: è finale a Montecarlo. Lorenzo Musetti fermato dal totem Djokovic in semifinale: l'azzurro si giocherà il bronzo Olimpico a Parigi 2024 · Tennis. Musetti-Fritz 3-2, l’impresa dell’azzurro: è in semifinale a Wimbledon | La cronaca del match. Roland Garros: Musetti ci va ancora più vicino ma vince sempre Djokovic. Lorenzo Musetti è bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024: vittoria su Felix Auger Aliassime nella finale terzo posto · Tennis. Musetti a Miami, il punto capolavoro di rovescio che polverizza Shelton: record Italia | .it. Ne parlano su altre fonti

Risulta da fonti di msn.com che: Tennis, Musetti firma un'altra rimonta: è finale a Montecarlo - Il tennis a Montecarlo si tinge d’azzurro grazie al carrarino Lorenzo Musetti, che firma un'altra rimonta da favola dopo quella che ha steso il greco Stefanos Tsitsipas il girono precedente, e conquis ...

In base alle informazioni di msn.com: Musetti firma l'impresa a Montecarlo 2025, è best ranking e semifinale con De Minaur - Esplode l'emozione dopo il successo contro Stefanos Tsitsipas, che gli ha regalato la prima semifinale della sua carriera in un Masters 1000: "È bellissimo vincere con tutto il mio team" ...

Lo rende noto tennisworlditalia.com: Musetti e il derby con Berrettini: "Anche senza Sinner portiamo in alto l'Italia" - Un'altra vittoria sofferta e in rimonta; un'altra vittoria in grado di mostrare i progressi compiuti da Lorenzo Musetti nella gestione dei momenti difficili dal punto di vista mentale. È una ...