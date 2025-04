Manovra Giorgetti Profili di contabilità non cambiano

Profili di contabilità, anche in relazione alle minore previsioni di crescita. Certamente questo ci permette un rientro dell’indebitamento meno significativo di quello che avremmo sperato. Però credo che anche il giudizio delle agenzie di rating conferma la corretta, prudente, umile, seria e responsabile azione del governo italiano su questa materia”.Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine della riunione informale dell’Ecofin a Varsavia, sulla necessità di una Manovra correttiva a causa dell’abbassamento della crescita economica prevista per quest’anno.-Foto: Ipa Agency-(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Manovra, Giorgetti “Profili di contabilità non cambiano” Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – “Ho sempre detto che noi non avevamo bisogno di cambiare i nostridi, anche in relazione alle minore previsioni di crescita. Certamente questo ci permette un rientro dell’indebitamento meno significativo di quello che avremmo sperato. Però credo che anche il giudizio delle agenzie di rating conferma la corretta, prudente, umile, seria e responsabile azione del governo italiano su questa materia”.Così il ministro dell’Economia, Giancarlo, a margine della riunione informale dell’Ecofin a Varsavia, sulla necessità di unacorrettiva a causa dell’abbassamento della crescita economica prevista per quest’anno.-Foto: Ipa Agency-(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo

