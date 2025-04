Nasce Officina Sociale il nuovo Centro del Riuso a Parma

Officina Sociale", frutto del recupero del porticato del comparto "Ex. Parmatoday.it - Nasce "Officina Sociale": il nuovo Centro del Riuso a Parma Leggi su Parmatoday.it Si è svolta questa mattina, alla presenza del Sindaco Michele Guerra, dell’Assessore alla Sostenibilità Ambientale Gianluca Borghi, e dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Legalità Francesco De Vanna, l’inaugurazione di "", frutto del recupero del porticato del comparto "Ex.

Potrebbe interessarti anche:

Nasce il Piano metropolitano per l’economia sociale e per lo sviluppo sostenibile

Il Consiglio metropolitano ha approvato il Piano metropolitano per l’economia sociale. Si tratta di un pacchetto di sessanta misure per orientare lo sviluppo economico e sociale del territorio ...

Milano : nasce l’osservatorio permanente sulla sostenibilità sociale dell’intelligenza artificiale i lions e osservatorio metropolitano di milano - insieme per l’umanizzazione dell’intelligenza artificiale

È nato l’Osservatorio Permanente sulla Sostenibilità Sociale dell’Intelligenza Artificiale, un’iniziativa promossa dal Distretto dei Lions Milano Città Metropolitana in collaborazione con ...

Inclusione sociale e assistenza ai più deboli - nasce l'hub col progetto da 6 milioni

Il progetto del Comune di Caserta, che prevede la realizzazione di un “Innovation Social Hub”, un vero e proprio hub del Sociale, in Via Graefer, con un investimento da 6 milioni di euro, è stato ...

Nasce "Officina Sociale": il nuovo Centro del Riuso a Parma. L’Officina del cambiamento. Cinque incontri per un nuovo futuro. Sito Istituzionale | Nasce la prima Officina municipale di Roma. Nasce "Officina Forlì": un ciclo di incontri per costruire il futuro della città. Dalle visite ai farmaci, un aiuto ai fragili. A Grumello nasce «Officine della salute». A Rovereto nasce Officine 27, la nuova casa della coop sociale Impronte. Ne parlano su altre fonti

(Risulta da fonti di nove.firenze.it che:) Nasce ''felicittà'', nuovo centro di socializzazione - Le tessere colorate di un puzzle animato e sorridente diventeranno il logo inconfondibile del nuovo centro di socializzazione ... per promuovere l’inclusione sociale e la socializzazione di ...