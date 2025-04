Moto2 Gonzalez domina le qualifiche e vola in pole male gli italiani

qualifiche della Moto2, valide per il Gran Premio del Qatar che verrà disputato domani. Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) si conferma il più veloce conquistando la pole position con il crono di 1.56.301. Lo spagnolo domani vorrà riprendersi la leadership della classifica persa in America.Secondo posto per Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team) con un ritardo di 0.168. Il britannico, in testa alla classifica piloti, si riscatta dopo delle prove non esaltanti e domani darà sicuramente battaglia al suo diretto avversario. Terza posizione per Aron Canet (Fantic Racing Lino Sonego) che, con la sua Kalex ha siglato il tempo di 1.56.593 completando la prima fila.Quarta piazza per Albert Arenas (ITALJET Gresini Moto2) con un distacco di 0.

