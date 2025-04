Svolta Juventus per il centravanti l’accordo cambia tutto

Juventus a caccia di un nuovo centravanti, per i bianconeri novità importanti in arrivo: accordo in vista e scenari che cambiano improvvisamenteSono già in corso riflessioni approfondite, in casa Juventus, per la prossima stagione, per capire dove e come intervenire, per rimettersi a caccia di grandi traguardi. L'intenzione dei bianconeri era di avviare un nuovo ciclo solido e possibilmente vincente già quest'anno, ma come sappiamo le cose sono andate assai diversamente rispetto alle attese. E ora ci sarà da affrontare, molto probabilmente, una ennesima ricostruzione.La squadra non è riuscita a esprimere il potenziale che ci si attendeva con Thiago Motta al timone. Adesso, è il momento di serrare i ranghi e cercare di raggiungere l'obiettivo minimo del ritorno in Champions League, per avere poi maggiori margini di manovra, laddove possibile, sul mercato.

Juventus - svolta improvvisa : no a Osimhen - il nuovo centravanti arriva dalla Serie A

Chi sarà il nuovo centravanti della Juventus in vista della prossima stagione? È questa la domanda che continuano a porsi tutti i tifosi bianconeri, soprattutto in caso di cessione ormai quasi certa ...

Juventus-Inter - Taremi e la possibile ‘svolta’. Motivazione alle stelle!

Juventus-Inter si disputerà domani 16 febbraio alle ore 20:45 all’Allianz Stadium. Dal primo minuto, tra le fila dei nerazzurri, potrebbe partire anche l’iraniano Mehdi Taremi. LA SITUAZIONE – ...

Juventus e Fiorentina - accordo trovato per Fagioli : è fatta - cifre e dettagli | CM.IT

Accordo chiuso tra le due squadre per il trasferimento del centrocampista bianconero alla corte di Palladino AGGIORNAMENTO 22.29: Si è chiusa, dopo una lunga trattativa, la telenovela di mercato ...

Il nuovo centravanti della Juventus gioca già in Italia: affare da 40 milioni - La Juventus sta pensando ad un nuovo centravanti che gioca già in Serie A: potrebbe prendere il posto di Vlahovic.

Vlahovic Juventus ai titoli di coda, l'arrivo di Tudor può cambiare il futuro del centravanti? Cosa filtra sul serbo - Vlahovic Juventus ai titoli di coda, l'arrivo di Tudor può cambiare il futuro del centravanti? Cosa filtra sul serbo, in scadenza di contratto nel 2026 La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è tornat ...

Calciomercato Juventus, 40 milioni per un centravanti dalla Premier! Un leader carismatico per la Vecchia Signora - Calciomercato Juventus | Potrebbe finire con un attaccante dalla Premier League la telenovela centravanti per la Juventus in vista della prossima stagione. L'indiscrezione è stata lanciata dai ...