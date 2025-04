Hamas pubblica le immagini dell’ostaggio israelo americano Edan Alexander Questa è la mia faccia ricordatela – Il video

Leggi su Open.online

Il braccio armato di, le Brigate Ezzedine al-Qassam, hanno diffuso undi tre minuti di un ostaggio a Gaza, il cittadino, che in camera accusa il governo di non fare nulla per il suo rilascio. L’Afp non è stata al momento in grado di verificare la sua autenticità.Chi èe cosa dice nel«Stiamo perdendo la speranza. veramente stiamo perdendo la speranza. Questo è il mioè la mia», spiega il giovane nel breveproprio mentre inizia la sera di Pesach, la Pasqua ebraica., 20 anni, ha anche la cittadinanza americana e per questo è al centro degli sforzi di rilascio dell’amministrazione Trump nell’ambito di un accordo parziale. Cresciuto a Tenafly, nel New Jersey, all’età di 18 anni è emigrato in Israele e si è arruolato volontario per il servizio militare nella brigata Golani.