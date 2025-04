Fermo auto contro una moto centauro grave arriva eliambulanza

Fermo - Un brutto incidente è avvenuto questa mattina introno alle 9 a Salvano di Fermo. Per cause ancora al vaglio della Polizia locale, si sono scontare un'uto d una moto. Ad avere la. Corriereadriatico.it - Fermo, auto contro una moto: centauro grave, arriva l'eliambulanza Leggi su Corriereadriatico.it - Un brutto incidente è avvenuto questa mattina introno alle 9 a Salvano di. Per cause ancora al vaglio della Polizia locale, si sono scontare un'uto d una. Ad avere la.

Auto contro moto sulla Pavese - gravissimo un 24enne trasportato a Parma

Un motociclista di 24 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la via Emilia Pavese appena fuori Castelsangiovanni, verso Pavia. Il ragazzo, di Borgonovo, era alla guida della sua ...

Ragazza di 18 anni si schianta in moto contro un’auto nella Bergamasca : è grave

Questo pomeriggio una ragazza di 18 anni è stata portata in gravi condizioni all'ospedale dopo essersi schiantata con la sua moto contro un'automobile a Treviolo, in provincia di Bergamo.Continua a ...

Treviolo - si schianta in moto contro un’auto : grave una ragazza di 18 anni

Grave a Treviolo, intorno alle 14,30 di venerdì 4 aprile. Una ragazza di 18 anni che viaggiava in sella a una moto, si è scontrata con un’auto in via Broglio, all’incrocio con via San Celso. Sul ...

