Damiano Carrara in lacrime a Verissimo con sua figlia Daphne 8220Mi ha cambiato la vita8221

Verissimo sabato 12 aprile, Damiano Carrara si commuove. A far emozionare il noto pasticcere è il video racconto della sua carriera e della sua famiglia, che si è allargata dopo la nascita di Daphne: "Io e mia moglie Chiara Maggenti abbiamo sempre voluto diventare genitori". Leggi su Fanpage.it Ospite asabato 12 aprile,si commuove. A far emozionare il noto pasticcere è il video racconto della sua carriera e della sua famiglia, che si è allargata dopo la nascita di: "Io e mia moglie Chiara Maggenti abbiamo sempre voluto diventare genitori".

Potrebbe interessarti anche:

Verissimo - Damiano Carrara in lacrime - poi presenta la figlia Dafne. Le immagini

Dopo Costantino Vitagliano, Luk3 e LDA, a Verissimo – oggi 12 aprile – arriva Damiano Carrara. “Mia nonna Rosita, che la saluto, ha sempre cucinato per me e mio fratello. Le voglio tanto bene, è ...

Verissimo Anticipazioni Puntata 12 e 13 Aprile : Damiano Carrara - Luk3 e gli Ospiti Imperdibili del Weekend!

Preparati, perché Verissimo sta per regalarti un weekend ricco di emozioni e storie coinvolgenti! Silvia Toffanin ti aspetta su Canale 5 sabato e domenica alle 16:30 con ospiti esclusivi pronti a ...

Chiara Maggenti - chi è la moglie dello Chef Damiano Carrara

Chiara Maggenti è nata a Lucca il 25 novembre 1989 e condivide, con il marito Damiano Carrara, la stessa regione d’origine. Sul sito ufficiale possiamo leggere la sua biografia ufficiale che recita ...

Damiano Carrara in lacrime a Verissimo con sua figlia Daphne: "Mi ha cambiato la vita". Verissimo, Damiano Carrara in lacrime, poi presenta la figlia Dafne. Le immagini. Damiano Carrara, chi è la moglie Chiara Maggenti: il lavoro (prestigioso) e le lacrime di Antonella Clerici. Damiano Carrara e Massimiliano: «Pechino Express è la cosa più bella della nostra vita. Le critiche? Ci hanno ferito. Il male non si augura a nessuno. Damiano Carrara: le lacrime in studio e a casa. Damiano Carrara diventa papà. L’annuncio in diretta a È sempre mezzogiorno: “Mi viene da…. Ne parlano su altre fonti

Ne dà notizia fanpage.it: Damiano Carrara in lacrime a Verissimo con sua figlia Daphne: “Mi ha cambiato la vita” - Ospite a Verissimo sabato 12 aprile, Damiano Carrara si commuove. A far emozionare il noto pasticcere è il video racconto della sua carriera e della sua famiglia, che si è allargata dopo la nascita di ...

A riportarlo è ultimenotizieflash.com: Damiano Carrara le lacrime per la figlia e tutti i sacrifici fatti - A Verissimo Damiano Carrara svela tutta la sua sensibilità raccontando in lacrime dell'amore per la figlia e dei sacrifici fatti per arrivare al successo ...

Secondo quanto riportato da msn.com: Damiano Carrara a Verissimo: «Con le frittelle ho fatto fortuna in California» - A Verissimo oggi, sabato 12 aprile, c'è grande attesa per Damiano Carrara, il celebre pasticciere che ha conquistato prima l’Italia e poi anche l’America con i suoi ...