WWE WrestleMania 41 Becky Lynch svela il suo status ufficiale

Becky Lynch è assente dalla programmazione televisiva della WWE dal 27 maggio 2024, lasciando i fan a chiedersi quando potrebbe tornare. Con WrestleMania 41 ormai alle porte, Becky ha finalmente parlato del suo status per l’evento. Durante la sua partecipazione a The Ultimate Improv Show l’11 aprile a Los Angeles, Becky Lynch ha affrontato l’argomento. Ha riconosciuto che siamo in piena WrestleMania Season e ha scherzato dicendo che non lotta più.Dopo qualche reazione sorpresa da parte del pubblico, Becky ha aggiunto che forse un giorno tornerà, ma non ora. Tuttavia, ha sottolineato che suo marito, Seth Rollins, combatterà, dicendo:“È la stagione di WrestleMania, no? Ascoltate, io non lotto più. Awww, magari un giorno, ma non adesso — però mio marito sì!”Becky Lynch addresses #WWE status! pic. Zonawrestling.net - WWE: WrestleMania 41, Becky Lynch svela il suo status ufficiale Leggi su Zonawrestling.net è assente dalla programmazione televisiva della WWE dal 27 maggio 2024, lasciando i fan a chiedersi quando potrebbe tornare. Con41 ormai alle porte,ha finalmente parlato del suoper l’evento. Durante la sua partecipazione a The Ultimate Improv Show l’11 aprile a Los Angeles,ha affrontato l’argomento. Ha riconosciuto che siamo in pienaSeason e ha scherzato dicendo che non lotta più.Dopo qualche reazione sorpresa da parte del pubblico,ha aggiunto che forse un giorno tornerà, ma non ora. Tuttavia, ha sottolineato che suo marito, Seth Rollins, combatterà, dicendo:“È la stagione di, no? Ascoltate, io non lotto più. Awww, magari un giorno, ma non adesso — però mio marito sì!”addresses #WWE! pic.

