LIVE F1 GP Bahrain 2025 in DIRETTA Q2 sospesa per incidente di Ocon pilota ok

DIRETTA LIVE18.35 Alle 18.37 sarà aperta la pit-lane.18.32 Si interviene in pista e i piloti avranno a disposizione 11’01” in questa Q2.18.31 Errore di Ocon che è salito in modo improprio sul cordolo ed è andato dritto, fortunatamente non a una velocità sostenuta.RED FLAGOcon into the barriersEsteban has radioed to say he is okay#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/ou4h8T86w2— Formula 1 (@F1) April 12, 202518.29 Attenzione Ocon a muro, in uscita dalla curva-3. Fortunatamente il pilota sta bene e quindi BANDIERA ROSSA!18.27 Si lanciano tutti i 15 piloti in questa Q2.18.25 Via ai 15? della Q2!18.24 Hamilton che ha potuto sfruttare nel suo tentativo di una scia involontaria di Bearman.18.22 Finora McLaren meno dominanti, ma comunque davanti. Vedremo però se dalla Q2 ci saranno differenze ulteriori. Oasport.it - LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: Q2 sospesa per incidente di Ocon, pilota ok Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.35 Alle 18.37 sarà aperta la pit-lane.18.32 Si interviene in pista e i piloti avranno a disposizione 11’01” in questa Q2.18.31 Errore diche è salito in modo improprio sul cordolo ed è andato dritto, fortunatamente non a una velocità sostenuta.RED FLAGinto the barriersEsteban has radioed to say he is okay#F1 #GP pic.twitter.com/ou4h8T86w2— Formula 1 (@F1) April 12,18.29 Attenzionea muro, in uscita dalla curva-3. Fortunatamente ilsta bene e quindi BANDIERA ROSSA!18.27 Si lanciano tutti i 15 piloti in questa Q2.18.25 Via ai 15? della Q2!18.24 Hamilton che ha potuto sfruttare nel suo tentativo di una scia involontaria di Bearman.18.22 Finora McLaren meno dominanti, ma comunque davanti. Vedremo però se dalla Q2 ci saranno differenze ulteriori.

