Alloro, come utilizzarlo per pulire e conservare a lungo i tappeti

C’è una pianta che ci torna utile in tantissime situazioni, persino perpiù a: stiamo parlando dell’, ovvero il Laurus nobilis, che appartiene alla famiglia delle Lauraceae. Le foglie aromatiche vengono utilizzate non solo in cucina o per preparare una tisana all’dai possibili effetti benefici. L’albero può raggiungere un’altezza di 10 metri, ma possiamo potarlo di frequente per usarloarbusto di modeste dimensioni. Dati i suoi molteplici usi, oggi vogliamo approfondireusarlo per.Cos’è l’e quali sono le sue proprietàLa pianta dalle mille virtù si può dunque coltivare in casa per sfruttare le sue proprietà. Del resto lo riconosciamo a vista d’occhio: le foglie dipresentano una forma ovale e sono di colore verde scuro, mentre in superficie appaiono lucide.