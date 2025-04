Conte alla Juve Cruciani soprende tutti l’ha detto davvero

Conte alla Juve ci sono da segnalare alcune parole di Cruciani. Il futuro di Antonio Conte, per alcune indiscrezioni, potrebbe essere lontano da Napoli dalla prossima stagione. La panchina della Juventus, con al momento Tudor al suo comando, vede porsi diversi nomi interessanti tra cui proprio quello dell'attuale tecnico azzurro. Dopo riessersi messo in gioco con il Napoli, Conte illumina nuovamente le voci di mercato anche perché i rapporti con Aurelio De Laurentiis sono cambiati.Le parti da diverso tempo lavorano per il futuro del Napoli: progetto e campo sportivo sono in cima alla lista dei desideri. Il tema del centro sportivo e dello stadio sono sempre al centro delle idee dei partenopei, ma non semplice per via di alcune situazioni burocratiche. Il patron azzurro mira a soddisfare le richieste del tecnico, però oltre questo dovrà esserci anche un gran calciomercato e non come quello effettuato in inverno.

Conte alla Juve, Cruciani soprende tutti: l’ha detto davvero. Cruciani: "Napoli ancora favorito per lo scudetto". Poi punge Conte: "Come possono sentirsi i giocatori?". Ne parlano su altre fonti

Come riferisce msn.com: Cruciani: "Ho sentito una cosa sul contratto di Conte, io non ci credo" - Giuseppe Cruciani ha parlato della Juventus soffermandosi anche sul tecnico del Napoli Antonio Conte: 'Non credo a quello che ho sentito'.

Antonio Conte allenatore della Juventus 2025/26? Cruciani sbotta: "Più facile che Trump..." - Nella trasmissione Area Fritta il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani ha risposto sul futuro di Antonio Conte.

L’agenzia informazione.it ha pubblicato che: Cruciani sbotta contro Conte: “È una follia che non dia certezze sul suo futuro!” - 'Voci d'addio per Conte al Napoli? Dubito che il presidente glielo permetta!' 'È una follia totale, c'è un allenatore che ha un contratto di 3 anni appena firmato con soddisfazione reciproca. Non è po ...