Lorenzo Musetti a Montecarlo il torneo della maturità tennistica Ma con Alcaraz servirà un’impresa

Lorenzo Musetti continua a meravigliare il Principato di Montecarlo e conquista la prima finale 1000 in carriera. Lo fa grazie a una partita di personalità e pura sofferenza contro Alex De Minaur (numero 10 del mondo), con il punteggio di 1-6 6-4 7-6. Un risultato che consente al carrarino di migliorare ancora la propria classifica. Adesso è al numero 11, davvero a un passo dalla top 10, lontana appena 15 punti. Un italiano poi torna in finale a Montecarlo a distanza di 6 anni, quando a riuscirci fu Fabio Fognini (che poi vinse il titolo). Musetti adesso se la vedrà contro Carlos Alcaraz – vittorioso contro Davidovich–Fokina -; per alzare il primo titolo 1000 in carriera e raggiungere la posizione 7 del mondo. Ilfattoquotidiano.it - Lorenzo Musetti, a Montecarlo il torneo della maturità tennistica. Ma con Alcaraz servirà un’impresa Leggi su Ilfattoquotidiano.it Ancora una volta in rimonta, mettendo davanti tutta quella parte guerriera di cui aveva parlato dopo la sfida vinta contro Stefanos Tsitsipas.continua a meravigliare il Principato die conquista la prima finale 1000 in carriera. Lo fa grazie a una partita di personalità e pura sofferenza contro Alex De Minaur (numero 10 del mondo), con il punteggio di 1-6 6-4 7-6. Un risultato che consente al carrarino di migliorare ancora la propria classifica. Adesso è al numero 11, davvero a un passo dalla top 10, lontana appena 15 punti. Un italiano poi torna in finale aa distanza di 6 anni, quando a riuscirci fu Fabio Fognini (che poi vinse il titolo).adesso se la vedrà contro Carlos– vittorioso contro Davidovich–Fokina -; per alzare il primo titolo 1000 in carriera e raggiungere la posizione 7 del mondo.

