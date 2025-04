Super Musetti rimonta De Minaur e vola in finale con Alcaraz

Musetti in finale al "Rolex Monte-Carlo Masters", primo Atp 1000 sulla terra battuta della stagione, in corso al Country Club nel Principato di Monaco. Il carrarino raggiunge Carlos Alcaraz in finale nel torneo monegasco, con un montepremi totale pari a 6.128.940 euro, dopo aver Superato ancora una volta in rimonta Alex De Minaur in tre set col punteggio di 1-6 6-4 7-6 in oltre due ore e 40 di gioco. Il 23enne, numero 16 del mondo e 13esima forza del seeding, domani giocherà la sua sesta finale nel circuito, la prima in un Masters 1000 dove non si era mai spinto così avanti. Due finora le affermazioni del giovane azzurro, entrambe nel 2022, sulla terra rossa di Amburgo e sul veloce di Napoli, mentre le tre finali perse risalgono tutte alla scorsa stagione (Queen's contro Tommy Paul, Umago contro Francisco Cerundolo e Chengdu per mano di Juncheng Shang). Iltempo.it - Super Musetti: rimonta De Minaur e vola in finale con Alcaraz Leggi su Iltempo.it Lorenzoinal "Rolex Monte-Carlo Masters", primo Atp 1000 sulla terra battuta della stagione, in corso al Country Club nel Principato di Monaco. Il carrarino raggiunge Carlosinnel torneo monegasco, con un montepremi totale pari a 6.128.940 euro, dopo averato ancora una volta inAlex Dein tre set col punteggio di 1-6 6-4 7-6 in oltre due ore e 40 di gioco. Il 23enne, numero 16 del mondo e 13esima forza del seeding, domani giocherà la sua sestanel circuito, la prima in un Masters 1000 dove non si era mai spinto così avanti. Due finora le affermazioni del giovane azzurro, entrambe nel 2022, sulla terra rossa di Amburgo e sul veloce di Napoli, mentre le tre finali perse risalgono tutte alla scorsa stagione (Queen's contro Tommy Paul, Umago contro Francisco Cerundolo e Chengdu per mano di Juncheng Shang).

