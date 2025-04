Cerignola Benevento i convocati di Auteri cinque assenti

Sono 22 i convocati da mister Auteri per il match di domani contro il Cerignola al "Monterisi". Oltre allo squalificato Talia, non fa parte della lista il lungodegente Nardi, il difensore Meccariello (problema all'adduttore) oltre a Ferrara e Sena. Rispetto all'ultimo match del "Partenio-Lombardi" c'è di nuovo Viviani che era stato escluso per scelta tecnica. Portieri: Manfredini, Lucatelli, Nunziante Difensori: Berra, Capellini, Tosca, Oukhadda, Veltri, Viscardi Centrocampisti: Agazzi, Acampora, Pinato, Prisco, Simonetti, Viviani Attaccanti: Borello, Carfora, Lanini, Manconi, Lamesta, Perlingieri, Starita

