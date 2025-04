Pro Pal scatenati scontri al corteo di Milano bottiglie contro la polizia

scontri tra manifestanti e forze dell'ordine al corteo pro Pal a Milano. Quando i manifestanti sono arrivati all'altezza di piazzale Lagosta, la polizia avrebbe bloccato una ragazza, e da qui sono nati dei tafferugli, a cui si è unito un gruppo di antagonisti, con lanci di bottiglie nei confronti della polizia. Per gli scontri sono state fermate 7 persone. L'episodio dopo alcuni atti vandalici nei confronti di banche e di un supermercato. In piazza i manifestanti hanno formato un presidio e chiedono la liberazione dei fermati.

