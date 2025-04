Montecatini nasce il festival Convergenze Creative

Montecatini Terme, 12 aprile 2025 – nasce 'Convergenze Creative", la prima edizione si terrà al Teatro Verdi di Montecatini Terme. Giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 aprile, alle ore 19.00. La creatività come fil rouge, articolata in tre giorni di eventi e incontri con noti professionisti e personaggi di spicco, quali la dottoressa Stefania Andreoli, Omar Schillaci, Pablo Trincia, il professore Enrico Galiano, e Valentina Pano. Un'occasione d'incontro per i cittadini, su tematiche di attualità e di interesse comune. Un luogo di confronto e scambio di idee sulla creatività, cui convergere partendo da tre diversi punti di vista: creatività e benessere psicologico; creatività e storytelling; creatività a scuola. Convergenze Creative nasce dall'idea di far convergere le competenze, professionalità, e personalità protagoniste di questa tre giorni di eventi, attraverso un approccio creativo e multidisciplinare alle diverse tematiche oggetto del programma.

