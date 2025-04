LIVE Musetti Alcaraz ATP Montecarlo in DIRETTA ultimo atto con la grande incognita meteo

DIRETTA LIVEAmici di OA Sport buongiorno Ale ben ritrovati alla DIRETTA LIVE dell'attesissimo ultimo atto del Masters1000 di Montecarlo 2025 che coinvolge Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, la prima volta per l'azzurro a questo punto di un torneo così importante.Mai si era spinto oltre i quarti di finale il tennista del Bel Paese prima della vittoria su Stefanos Tsitsipas di venerdì. Non contento, il talento di Carrara ha deciso di regalare una gioia indelebile a tutti gli appassionati azzurri di tennis e di sport: giungere in finale a Montecarlo. Come lui Fognini e Panatta nell'era Open.Di fronte c'è niente meno che il tennista più vincente della nuova generazione. Liberico Carlos Alcaraz non ha certo impressionato nell'avvicinamento all'ultimo atto nel Principato.

