Tumori rari tra i vigili del fuoco anche il caso Matera nello studio del Università di Bologna

vigili del fuoco aretini che si sono ammalati e sono morti per un raro tumore cerebrale. Una malattia che non ha lasciato loro scampo e che, secondo i familiari potrebbe essere collegata all'esposizione alle pfas presenti negli indumenti forniti per svolgere. Arezzonotizie.it - Tumori rari tra i vigili del fuoco, anche il "caso Matera" nello studio dell'Università di Bologna Leggi su Arezzonotizie.it Tutto è iniziato con le storie di tredelaretini che si sono ammalati e sono morti per un raro tumore cerebrale. Una malattia che non ha lasciato loro scampo e che, secondo i familiari potrebbe essere collegata all'esposizione alle pfas presenti negli indumenti forniti per svolgere.

"Quando ho visto la foto di quei vigili del fuoco sono rimasto profondamente colpito: Mario Marragini e Antonio Ralli io li avevo conosciuti durante il servizio militare. E la sorte ha voluto che ...

Ricercatori statunitensi hanno determinato che i vigili del fuoco sarebbero esposti a un rischio superiore di gliomi, le forme più comuni e mortali di cancro al cervello. Ecco per quale ...

Tumori rari tra i vigili del fuoco, anche il "caso Matera" nello studio dell'Università di Bologna. Indagine sui tumori tra i Vigili del Fuoco: analisi su aria e acqua nelle caserme, possibile legame con le sostanze Pfas. L’inquietante caso dei tre vigili del fuoco di Arezzo morti per la stessa malattia rara e rischio PFAS. Il CONAPO chiede studio epidemiologico.. "Un anno coi vigili del fuoco di Arezzo, anch'io adesso sono malato". Tumori rari, c'è un quinto caso. I quattro pompieri morti per lo stesso tumore raro, i sospetti sulle tute e la schiuma ignifuga: i casi ad Arezzo e l'indagine interna. Arezzo, tre pompieri morti per lo stesso tumore raro: aperta indagine interna. Ne parlano su altre fonti

