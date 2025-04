Cannabis light fuorilegge col decreto sicurezza in 24 ore in fumo 500 milioni e 30mila posti di lavoro

Cannabis light, nonostante conti un giro d'affari da mezzo miliardo e dia lavoro a circa 30mila persone, può essere raso al suolo con una decretazione d'urgenza. Da un giorno. Cataniatoday.it - Cannabis light fuorilegge col decreto sicurezza: in 24 ore in fumo 500 milioni (e 30mila posti di lavoro) Leggi su Cataniatoday.it C'è Made in Italy e Made in Italy. E se il vino italiano va sostenuto e protetto dai dazi statunitensi, il comparto della, nonostante conti un giro d'affari da mezzo miliardo e diaa circapersone, può essere raso al suolo con una decretazione d'urgenza. Da un giorno.

L'azienda forlivese da 5 milioni di euro fuorilegge : il decreto Sicurezza che affonda il colosso della cannabis light

Più di 100 aziende, 1500 posti di lavoro e un giro d’affari superiore ai 5 milioni di euro solo in Romagna che rischiano di andare perduti. La filiera romagnola della canapa è tra le realtà più ...

La filiera romagnola della cannabis light è fuorilegge : il decreto che mette a rischio migliaia di posti di lavoro

Più di 100 aziende, 1500 posti di lavoro e un giro d’affari superiore ai 5 milioni di euro solo in Romagna che rischiano di andare perduti. La filiera romagnola della canapa è tra le realtà più ...

Cannabis light - il governo è spaccato. Tosi (Forza Italia) : “Vietarla in Italia credo sia sbagliato e illiberale”

“In tutta Europa la produzione e la commercializzazione della canapa industriale è consentita, vietarla in Italia credo sia sbagliato e illiberale. Sono a rischio 11 mila aziende agricole associate ...

Cannabis light fuorilegge col decreto sicurezza: in 24 ore in fumo 500 milioni (e 30mila posti di lavoro) - Il decreto voluto dal governo Meloni consente la produzione di infiorescenze contenenti Cbd solo se destinate al "florovivaismo professionale", vietandone ogni altro uso. Gli shop e le aziende agricol ...

Stando a quanto scrive beppegrillo.it: Cannabis light sotto attacco, ma il settore risponde: al via IndicaSativa 2025 - In un Paese dove servirebbero idee nuove, si mette fuorilegge una delle poche che funziona. Mentre l’agroalimentare arranca, la disoccupazione giovanile cresce e le imprese chiedono certezze, il gover ...

Come indicato da informazione.it: Il decreto sicurezza blocca il settore della canapa, Cia Liguria: “Un centinaio di imprese a rischio, il governo ci ascolti” - “La cannabis light non fa nemmeno un morto all’anno. Ora sarà vietata. Non c’è un motivo per questa scelta, ma ci sono delle vittime concrete. Il tabacco fa 40mila morti all’anno. Il consumo di alcol ...