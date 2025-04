Atp Montecarlo Super Musetti vince contro de Minaur in 3 set e accede alla finale Se la vedrà domani con Alcaraz

Alcaraz sarà il primo finalista del Masters di Montecarlo. Supera in due set il connazionale spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e ora deve solo aspettare prima di conoscere chi affronterà domani. Tra poco in campo Lorenzo Musetti e Alex de MinaurL'articolo Atp Montecarlo, Super Musetti vince contro de Minaur in 3 set e accede alla finale. Se la vedrà domani con Alcaraz proviene da Il Difforme.

Atp Montecarlo 2025 - super rimonta di Musetti contro de Minaur : è in finale contro Alcaraz

Lorenzo Musetti vince in rimonta contro Alex de Minaur all’Atp Montecarlo 2025 e conquista la sua prima finale in un Masters 1000 della sua carriera. Il tennista carrarese, n°16 del mondo, ha ...

