LIVE F1 GP Bahrain 2025 in DIRETTA via alla Q3 Ferrari a caccia della seconda fila

DIRETTA LIVE18.59 Si comincia con la Q3!18.55 McLaren dunque super favorita per la pole e Piastri che sembra averne un po’ di più.18.53 Ferrari che proverà a prendersi la seconda fila, ma non sarà semplice, perché le Mercedes paiono aver elevato i “giri del motore”.18.51 Ci si prepara dunque a una Q3 in cui la pole sembra una sfida tra le McLaren, vediamo alle loro spalle cosa accadrà.18.49 Si esaurisce anche questa Q2 con Piastri e Norris che si confermano davanti, separati di 0.106. Gasly sorprende a 0.189 (terzo) davanti alle Merceders di Russell e di Antonelli. Sesto Leclerc e ottavo Hamilton. Verstappen rischia il taglio, chiudendo in nona piazza. Tsunoda chiude la top-10. Eliminati Doohan, Hadjar, Hulkenberg, Alonso e Ocon.18.45 Ultimi 3? per la Q2 e Russell che si lancia per un nuovo tentativo. Oasport.it - LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: via alla Q3, Ferrari a caccia della seconda fila Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.59 Si comincia con la Q3!18.55 McLaren dunque super favorita per la pole e Piastri che sembra averne un po’ di più.18.53che proverà a prendersi la, ma non sarà semplice, perché le Mercedes paiono aver elevato i “giri del motore”.18.51 Ci si prepara dunque a una Q3 in cui la pole sembra una sfida tra le McLaren, vediamo alle loro spalle cosa accadrà.18.49 Si esaurisce anche questa Q2 con Piastri e Norris che si confermano davanti, separati di 0.106. Gasly sorprende a 0.189 (terzo) davanti alle Merceders di Russell e di Antonelli. Sesto Leclerc e ottavo Hamilton. Verstappen rischia il taglio, chiudendo in nona piazza. Tsunoda chiude la top-10. Eliminati Doohan, Hadjar, Hulkenberg, Alonso e Ocon.18.45 Ultimi 3? per la Q2 e Russell che si lancia per un nuovo tentativo.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE F1 - GP Bahrain 2025 in DIRETTA : Norris comanda la FP1 - 15° Hamilton lavora con le hard. Antonelli fermato da un problema tecnico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP1 E PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 14.45 E 19.00 14.25 Hamilton nel frattempo va in pista con le gomme soft. 14.23 In tutto questo ...

LIVE F1 - GP Bahrain 2025 in DIRETTA : alle 17.00 la FP2 - scendono in pista anche Leclerc e Verstappen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP1 E PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 14.45 E 19.00 16.40 Per la cronaca, Lando Norris ha firmato il miglior tempo assoluto in FP1 a ...

LIVE F1 - GP Bahrain 2025 in DIRETTA : la Ferrari confida negli aggiornamenti - si comincia alle 13.30 con la FP1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP1 E PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 14.45 E 19.00 12.51 La Rossa ha sofferto in termini di bilanciamento nelle prime tre apparizioni e il ...

LIVE F1 | Bahrain GP 2025: Live Qualifying [TIMES AND PHOTOS]. F1 Gp Bahrain: le terze prove libere in diretta: Piastri il più veloce davanti a Norris e Leclerc. Hamilton decimo. F1 2025 | Ecco gli orari tv di Sky, NowTV e TV8 del GP del Bahrain. Formula 1 GP Bahrain 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming. F1, GP Bahrain 2025: le prove libere 3 in diretta. F1 diretta Gp Bahrain qualifiche: anche le fp3 targate McLaren, Piastri su Norris. Leclerc terzo, Hamilton decimo. Ne parlano su altre fonti

Da una nota di corrieredellosport.it si apprende che: Gp Bahrain Live F1: segui le qualifiche delle Ferrari di Hamilton e Leclerc - Le prove libere sul circuito di Sakhir confermano il dominio delle McLaren, ma sarà bagarre alle spalle di Norris e Piastri ...

Come indicato da f1grandprix.motorionline.com: DIRETTA F1 | GP Bahrain 2025: Live Qualifiche [TEMPI E FOTO] - Diretta Qualifiche GP Bahrain - Amici di Motorionline, rieccoci collegati per il commento delle Qualifiche del Gran Premio del Bahrain! Restate sintonizzati su questa pagina, a partire dalle 18:00 per ...

A darne comunicazione è autosprint.corrieredellosport.it: F1 LIVE GP Bahrain, segui le prove libere 3 in diretta - Alle 14:30 scatta il via dell'ultima sessione prove libera della Formula 1, a seguire le qualifiche del GP del Bahrain alle 18:00 ...